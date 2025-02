Zoran Drakulić: Prave borbe protiv korupcije neće biti do promene vlasti

Privrednik Zoran Drakulić je danas izjavio da neće biti prave borbe protiv korupcije pre promene vlasti jer bi u ovom trenutku, kako je rekao, takva borba dovela do samog vrha vlasti.

Drakulić je u intervjuu agenciji Beta kazao da su razmere korupcije u Srbiji ogromne, i da iznose više milijardi evra za proteklih 13 godina.

„Svaka borba protiv korupcije je dobra. Ja sam pionir u toj borbi još od 2003. godine kada sam govorio o sirijskoj nafti, češkom dugu… Sva ta događanja su me i udaljila od politike, kao i izjave ondašnjih političara da se radi o ‘kraduckanju’. Ovo danas je korupcija bez premca i trenutno hvatanje sitnih igrača da bi se ispunila obećanja i očekivanje građana“, rekao je vlasnik „Point grupe“.

Na pitanje kako bi trebalo da izgleda istinska borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, Drakulić je kazao da je korupcija suština i srž opstanka sadašnje vlasti.

„Nažalost, pravu borbu protiv korupcije nećemo videti do promene vlasti. U ovom trenutku takva borba bi dovela do samog vrha vlasti. Razmere korupcije su nezamislive i govorimo o cifri od mnogo milijardi evra za ovih 13 godina. To je suština i srž opstanka sadašnje vlasti, gde ogromna većina učestvuje u podeli kolača“, ocenio je.

Sadađnje „hvatanje girica“, ukazao je, pokazalo je da govorimo o bogatstvu malih službenika režima od 5-6 miliona evra.

„Zamislite dan kada se otvori knjiga bogatstava ‘kapitalaca’. Bićemo svi zaprepašćeni. Uvek sam se pitao ima li većeg zločina nego krasti sopstveni narod i prodavati najvrednije domaće resurse, a s druge strane pričati o ljubavi i odanosti Srbiji“, naveo je Drakulić.

Upitan da li se i u kojoj meri Srbija promenila u poslednja tri meseca, od kada su počeli studentski protesti, Drakulić je rekao da su studenti podigli svest „učmalog i uplašenog“ naroda.

„Desilo se čudo. Digli su se mladi u koje smo izgubili svaku veru. Oni, o kojima smo stalno vodili statistiku o procentima napuštanja Srbije. Ovo je neka druga mladost koja voli svoju zemlju i koja želi da uredi Srbiju i vrati je u red demokratskih država. Podigli su i svoje profesore, nastavnike koji nisu videli perspektivu. Najvažniji doprinos je da su podigli svest učmalog i uplašenog naroda u Srbiji. Tome su najviše doprineli dnevni protesti, danas u preko 200 gradova u Srbiji, i nescrpne i teške šetnje kroz neobaveštenu Srbiju. Hvala im“, istakao je.

Dodao je da su studenti dobili većinsku podršku naroda, jer se bore za društvo s uređenim institucijama.

„Mnogima se vratila nada i svest da mogu da žive u normalnom društvu bez ucena i represije. U društvu koje će imati uređene institucije“, naveo je Drakulić.

Ocenjujući odnos vlasti prema studentskoj pobuni, Drakulić je rekao da je vlast u defanzivi.

„Jedino što im je ostalo je nada da će entuzijazam mladosti vremenom popustiti. Na sreću, ovde se radi o energiji koja je neiscrpna“, kazao je.

Na pitanje da li će i kada zahtevi studenata biti ispunjeni, Drakulić je ocenio da bi ispunjenje zahteva značilo kraj „ovog beskrupuloznog režima“.

„Studentski zahtevi će biti ispunjeni onoga trenutka kada vlast shvati da država mora da se vrati u normalu. Kada se organizuju izbori bez krađe i podvale i kada dobijemo nezavisne i objektivne medije dostupne svima. Za sve to nam je potrebna i drugačija opozicija. Lično podržavam ideju prelazne ekspertske vlade koja bi u relativno kratkom vremenu vratila u funkciju državu s uređenim institucijama i pripremila Srbiju za demokratske izbore“, istakao je Drakulić.

(Beta)

