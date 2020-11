Manekenka u suzama: Moj sin ima 180 kg, krade hranu (foto)

Model i voditeljka Kejti Prajs otkrila je da njen sin Harvi krade smrznute pice i jede ih sirove u svojoj očajničkoj potrazi za hranom.

Kontroverzna manekenka i majka petoro dece otkrila je to kad je govorila o njegovoj kilaži i otkrila da njen 18-godišnji sin ima skoro 180 kilograma. Kejti je Harvija dobila sa 23 godine, a on boluje od retkog genetskog poremećaja poznatog kao sindrom Prader-Willi, od autizma i od ADHD-a, a uz to je i delimično slep.

Zbog svog stanja, tinejdžer često žudi za hranom, a lekari su njegovu majku upozorili da postoji ozbiljan rizik od srčanog udara ako hitno ne smrša.

Britanska zvezda koju prati više od 2,3 miliona ljudi na Instagramu priznala je i da njezin najstariji sin krade pice z zamrzivača i jede ih smrznute. „Kažem mu da će umreti, ali on odgovara: Ne, ne budi luda. Mama se samo šali.“

„Ne razume. Uvek je bio kupan i bucmast, ali ovo sad je previše“, dodala je i otkrila da je pronašla samo dve prodavnice na internetu iz kojih može da mu naruči odeću.

„Hoda stepenicama i oznoji se i ostane bez vazduha“, rekla je bivša rijaliti zvezda, prenosi The Sun. „Stvarno sam uzrujana i zabrinuta zbog njegove težine“, rekla je. „Ljudi me pitaju zašto mu jednostavno ne uskratim hranu, ali ne razumeju. Počeće tada da razbija stvari ili lupa glavom u zid ako mu kažem ne“, otkrila je.

„Ali nema vremena za čekanje, on mora sada da smrša“, dodaje Prajsova.

Harvi je autističan i bori se s pretjranim apetitom uzrokovanim njegovim Prader-Willi sindromom. „To je okrutna bolest. Oseća glad sve vreme“, rekla je manekenka. „Svaki put kad ga nahranim, to ga ubija. Iako ga to čini srećnim, okrutno je to što radim“, kaže.

„Mora da smrša ili će završiti mrtav. Ne zaslužuje to. Ne želim da ga izgubim. Ima samo 18 godina i čitav život ispred sebe. Uradiću sve da mu pomognem“, dodala je Kejti koja je pre nekoliko meseci priznala da bi radije da on umre pre nje.

Kjeti je sama odgajala Harvija, nakon što ga je napustio otac, bivši fudbaler Mančester Junajteda, Dvajt Jorki.

Sredinom jula Harvi je završio u bolnici, a Kejti je rečeno da mu preti otkazivanje organa i koma. Na intenzivnoj nezi tada je proveo deset dana.

