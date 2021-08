15 najluđih bapskih verovanja o trudnicama – a neka su zaista neverovatna

Pogađanje pola bebe najčešće su praznoverja. Tako ćete devojčicu „sigurno“ dobiti i ako imate intenzivne jutarnje mučnine, ali i ako dobijete akne! Krivac za to je devojčica u stomaku koja je “ukrala” maminu lepotu.

Bez obzira radi li se o navikama ishrane, zdravlju ili spoljnom izgledu buduće majke – širom sveta postoje razni mitovi o trudnoći. Ima li ikakve istine u tome?

1. Trudnice čeznu za kiselim krastavcima (s čokoladom)

Čudno ponašanje trudnica kada je hrana u pitaju najtrajniji mit, koji traje već vekovima. Istina je sledeća: budući da je trudnicama potrebno više hranjivih sastojaka i vitamina nego obično, takve se želje čak pokazuju korisnima – jer tako nam telo govori šta nam je potrebno. Sad ostaje samo pitanje: koja se buduća mama zaista odvažila da kombinuje kisele krastavce i čokoladu?

2. Stres, akne, mučnine = curica

Mit glasi: žene pod stresom za vreme trudnoće verovatnije će roditi djevojčicu. Nisu pogođene samo žene koje pre trudnoće dožive puno stresa: krizne situacije i trenuci preokreta takođe mogu da budu presudni. Za to je navodno odgovoran hormon stresa kortizol. Dugoročno istraživanje Oxford univerziteta proučilo je ovaj mit i potvrdilo da je muškim hromozomima teže da se implantiraju kada imaju visok nivo kortizola.

3. Razbijena čaša = dečko

Zna se da trudnice nisu najspretnija stvorenja, ali ako razbijete baš čašu, očekujete sina.

4. Intenzivna gorušica govori o bebinom izgledu

Blago trudnicama koje nisu iskusile mučnine! Narodna mudrost pak kaže da intenzivne mučnine u trudnoći znače da će se beba roditi s puno kose. Znači li da će one bez gorušice nužno roditi malog ćelavca?

5. I, naravno, trudnicu ne smete da naljutite

Jer, ako to uradimo, izaći će vam čmičak na oku. To svi znaju… Ali neki čak idu tako daleko da preciziraju da se trudnici ne sme da se uskrati hrana za kojom čezne! I za to je kazna čmičak!

6. Svako dete ima zub

Vekovna pretpostavka je da žena tokom svake trudnoće izgubi barem jedan zub. Pa, ne mora da bude. Ali, istina je da tokom trudnoće morate jako da pazite na higijenu zubi i usne duplje. Zašto? Tokom devet meseci pH pljuvačke se menja, potencira se upala i zubi su lišeni više fluora i kalcijuma nego što je normalno.

7. Šiljasti stomak – okrugli stomak

Ovaj mit postoji od Antike, jer su i tada ljudi želeli da budu u stanju da predvide pol na ovaj način: sa šiljastim stomakom će biti dječak, a s okruglim devojčica. Nažalost, ovaj je mit zapravo totalno pogrešan. Isto tako, u zavisnosti da li žena „nosi“ stomak visoko ili nisko, biće dečko ili cura. Nema istine u tome.

8. Seks je štetan za bebu

Ne, seks tokom trudnoće nije loš za bebu. Trebalo bi da budete oprezni pre termina, jer seks podstiče porođaj – ali sve ostalo je dopušteno. Beba leži dobro zaštićena u plodovoj vodi u, a roditelji ne moraju da treniraju apstinenciju.

9. Nema odlaska u zoološki vrt

Ovo je zaista bizarno: naime, u Turskoj se ženama govori da ne smeju da gledaju medvede, majmune ili kamile dok su trudne, jer je to navodno loše za tok trudnoće, odnosno, donosi nesreću.

10. Uradi sam

U Kini se veruje da rukovanje lepkom uzrokuje komplikacije na porođaju, a zakucavanje eksera deformacije fetusa. Hm, važi li možda isto i za pranje posuđa i veša?

11. Udovoljiti trudnici

U hispanskoj kulturi dobar deo žena veruje da ako se ne zadovolji želja trudnice, to uzrokuje oznake na detetovoj koži. Dakle, ako se trudnici jeo sladoled, a želja joj nije bila ispunjena, beba će imati na telu mrlju u obliku sladoleda.

12. Zabrana odlaska na groblje

U Irskoj se trudnicama nekada savetovalo da ne idu na groblja jer će im dete biti gladno i slabo.

13. Istina na videlo

U Rusiji se nekada verovalo da će porođaj biti lagan ako trudnica i otac deteta otkriju imena svih bivših ljubavnika. Hm, hoće li onda brak ostati stabilan?

14. Opasnost od dlaka

U Portugalu se verovalo da ljubimce – kao što su pas i mačka – treba držati podalje od trudnica kako dete ne bi bilo previše dlakavo.

15. Promena spola

U Mongoliji se kaže da dve trudnice ne smeju da se dodirnu jer bi time mogle da promene pol deteta.

