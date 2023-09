3 znaka prema astečkom horoskopu obogatiće se ove jeseni, čeka ih bogata zima i debeo novčanik

U srcu današnjeg Meksika u pretkolumbovsko vreme cvetala je civilizacija Asteka. Astečko carstvo bila je konfederacija tri grada države sa brutalnim ratnicima koji su slavu carstva pronosili širom Južne Amerike.

Bila je to najsofisticiranija civilizacija koja je imala napredan način poljoprivrede, sistem brojeva, kalendar, medicinu i poeziju, imali su svoj oblik astrologije.

Stručnjaci za astečku astrologiju identifikovali su horoskop sa 12 znakova koji simbolički predstavljaju darove prirode koji utiču na život pojedinca.

Znakovi nisu podeljeni po datumima u mesecima, a kalendar svakom znaku daje određene dane tako da se znak određuju po danu rođenja.

Krokodil

Januar 4, 16, 18; februar 2, 14, 26; mart 10, 22; april 3, 15, 27; maj 9, 21; jun 2, 14, 26; jul 8, 20; avgust 1, 13, 25; septembar 6, 18, 30; oktobar 12, 24; novembar 5, 17, 29; decembar 11, 23.

U astečkoj simbolici krokodil je simbol znanja, pa ljudi rođeni u ovom znaku uvek se oslanjaju na logiku i razum. Imate brilijantne ideje i dok je za jedne posao stres za vas je energija koja vas pokreće. Ove jeseni dobićete priliku da svoje planove pretvorite u stvarnost. Ideje koje imate su prilično napredne moglo bi se reći čak i lude, ali vi znate sopstveni potencijal i ne odustajete dok ne sve što ste zamislili ne sprovedete u delo. U oktobru vas očekuje susret sa osobom na visokom položaju koja će u potpunosti razumeti vaše vizije i uz čiju podršku ćete krenuti u biznis koji će vam doneti pozamašnui svotu novca na bankovnom računu. Prve efekte ovog posla i pun novčanik možete očekivati do kraja godine.

Jelen

Januar 8, 20; februar 1, 6, 18; mart 2, 14, 26; april 7, 19; maj 1, 13, 25; jun 6, 18, 30; jul 12, 24; avgust 5, 17, 29; septembar 10, 22; oktobar 4, 16, 28; novembar 9, 21; decembar 3, 15, 27.

Maštate o prestižnoj poziciji u firmi, ali ste previše stidljivi da svoje zamisli prezentujete nadređenima. Vreme je da se trgnete iz sanjarenja i preduzmete konkretne korake. Imate sve preduslove za ogroman uspeh a jedina kočnica ste vi sami i vaše nisko samopouzdanje. Vreme je da oslobodite stega prošlosti i da hrabro zakoračite u ovu jesen posle koje ništa neće biti isto kao ranije. Ako uspete da pobedite sopstvene strahove vaša upornost će vam pomoći da dostignete visine o kojima ste do sada samo sanjali.

Trska

Januar 10, 22; februar 8, 20; mart 4, 16, 28; april 9, 21; maj 3, 15, 27; jun 8, 20; jul 2, 14, 26. avgust 7, 19, 31; septembar 12, 24; oktobar 6, 18, 30; novembar 11, 23; decembar 5, 17, 29.

Rođeni ste za velike stvari ukoliko uspete da se prilagodite situaciji u poslu kojim se bavite. Imate snažnu energiju i uticaj na ljude, problem vam je kompromis na koji ne pristajete. Pristati na ustupke nije loše, naprotiv to je odlika mudrih ljudi koji znaju kako da dođu do svog cilja. Vaš optimizam je zarazan i šta god da započnete ljudi će vas pratiti jer veruju u vašu procenu. Poštujte one koji su vam pružili ruku podrške oni će umeti to da cene i nagrade. Sve u svemu jedan veoma važan životni period je pred vama, a samo od vas zavisi koliko uspeha ćete požnjeti.

(Espreso/Najžena)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.