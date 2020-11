5 najpoznatijih istorijskih fotografija na internetu, a zapravo su lažne (foto)

Internet je u mnogo čemu olakšao živote milionima ljudi. Danas je svaku informaciju moguće proveriti, kao i doći do bilo kod podatka ili osobe ma koliko ona bila udaljena. Ipak, tehnologija radi i “u obrnutom smeru”, pa se lažne vesti šire brzinom munje i nemoguće ih je zaustaviti.

Ovo su neke istorijske fotografije koje su izazvale pravu pometnju kada su se pojavile. Međutim, vremenom se ispostavilo da su – lažne, prenosi Istorijski zabavnik.

1. Stiven Hoking na maršu protiv rata u Vijetnamu 1968. godine

Videli ste ovu sliku? Zaista šalje moćnu poruku. Jedini problem? Na njoj nije čuveni naučnik Stiven Hoking!

Stephen #Hawking, Tariq Ali and Vanessa Redgrave at a march against the Vietnam war in London, 1968. pic.twitter.com/4JHEfudsrl — CharleHuguenin (@CharleJHuguenin) March 14, 2018

​“The National Portrait Gallery” u čijem vlasništvu se nalazi fotografija potvrdili su da je na njoj nepoznati muškarac i izdali saopštenje kojim se izvinjavaju svima koje su doveli u zabludu.

2. Lav Leo, maskota filmskog studija MGM na snimanju reklame kompanije

Prizor vezanog lava zgrozio je sve ljubitelje životinja, kao i organizacije za zaštitu, ali ispostavilo se da je potpuno lažan, a slika fotošopirana.

​Zapravo – lav iz izraelskog zoološkog vrta je imao tumor na mozgu, uspavan je i odveden u veterinarsku bolnicu na skener.

3. Dve žene prvi put nose kratke pantalone javno 1937. godine

Kada je fotografija krenula da kruži u opisu je pisalo da je reč o dve devojke koje po prvi put nose kratke pantalone u javnosti i da je prizor bio toliko skandalozan da je izazvao saobraćajnu nesreću koja se takođe vidi na fotografiji.

A crowd of men staring at two women wearing shorts in public, 1937. pic.twitter.com/6ejUeIvf7Q — History Daily (@historydailypix) May 8, 2018

​U stvarnosti, fotografija jeste autentična, ali je čitava scena montirana i trebalo je da bude komična. Nije se dogodila nikakva saobraćajna nesreća.

4. Džon Kenedi i Merilin Monro u zagrljaju

Iako je afera između američkog predsednika Džona Kenedija i glumice Merilin Monro jedna od najkontroverznijih i nikada dokazanih teorija zavere istina je da ne postoje fotografije njih dvoje u zagrljaju.

Marilyn Monroe and JFK pic.twitter.com/DdDi2EA1DY — History In Pictures (@HistoryInPics) December 29, 2013

​One koje kruže internetom delo su Alisona Džeksona, umetnika poznatog po tome što unajmljuje dvojnike poznatih i onda ih fotografiše u neobičnim i nedoličnim pozama.

5. Nacisti su imali slatkiše sa svastikom

Nacisti jesu jako dobro “brendirali” svoju sumanutu ideologiju i jesu stavljali svastiku na sve i svašta, ali ipak nikome nije palo na pamet da kukasti krst doda na sladoled.

Picture is NOT of a nazi era kid eating swastika candy, see here for more information;https://t.co/8jY87nYRaU pic.twitter.com/6pAocIlNSe — Juffrouw Jo Hedwig Teeuwisse (@JoHedwig) March 28, 2017

​Sporna fotografija je zapravo scena iz filma “Ljubav u Nemačkoj” iz 1983. godine.

(Sputnjik)

