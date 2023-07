Ako imate ovu Barbiku kod kuće, možete zaraditi 25 hiljada evra (foto)

Novi film o najpoznatijoj lutki na svetu pod rediteljskom palicom Grete Gervig i s Margo Robi i Rajanom Goslingom u glavnim ulogama Barbi i Kena izlazi ovog meseca, a oko njega se već digla tolika pompa da se očekuje da će biti pravi hit.

Barbi je jedna od najprodavanijih igračaka u istoriji, s više od milijardu lutaka prodatih tokom šest decenija. Zarada od prodaje lutaka 2022. je iznosila više od milijardu evra (da, dobro ste pročitali), što najbolje pokazuje koliki prihod ostvaruje i dan danas.

Ako kod kuće čuvate svoje stare barbike, možda biste mogli dobro zaraditi na njima. Stranica BonusFinder objavila je novo istraživanje o najvrednijim Barbi lutkama i prodajne cene lutaka proizvedenih između 1959. i 2020. godine.

Released in 1959, the first-ever Barbie doll featured golden hair, black & white bathing suit & blue eyeshadow. While this rare Barbie is worth $8,000, a mint condition can sell for $27,450! The 1st Barbie commercial aired on Walt Disney's MickeyMouseClub. https://t.co/sqJS3Cmfso pic.twitter.com/XeF2bfS03z

— jeffreys.toys (@JeffreysToys) January 13, 2018