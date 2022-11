Ako na dlanu imate slovo M, veoma ste posebni i blagosloveni (foto)

Hiromantija je drevna veština koja se razvila iz hinduističke astrologije. Korene vuče nekoliko hiljada godina unazad u Indiji, a prvi put je pomenuta u kineskoj knjizi I Ching.

Brzo se proširila po celoj Aziji i Evropi, a posebno je privukla velikog filozofa Aristotela koji je svoje znanje preneo na Aleksandra Makedonskog. Veliki osvajač je čitanjem linija na njihovim dlanovima procenjivao karaktere svojih vojskovođa. Mora da je bio veoma dobar u tome jer za 15 godina konstantnih osvajanja nikada nije izgubio bitku.

Pogledajte svoj dlan i proverite imate li napisano slovo M na njemu. Veruje se da ovakvo spajanje crta na dlanu otkriva izuzetno darovitu osobu, zapanjujuće intuicije i vrlo energičnog duha.

If You Have The Letter ‘M’ On Your Palm — There Is Something Truly Special About You https://t.co/sAF2vwXXzw pic.twitter.com/fnf6tFhmD7

— Core Spirit (@core_spirit) March 11, 2018