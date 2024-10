Ako uspete da pronađete lice žene za manje od 11 sekundi, vi ste izuzetno inteligentni

Ako uspete da pronađete lice žene u šumi za manje 11 sekundi, to može da bude znak vaše izuzetne inteligencije

Studije pokazuju da je vežbanje mozga ovakvim zagonetkama izuzetno korisno. Takva je jedna i pred vama, a možda će vas ozbiljno namučiti.

Reč je o crno-beloj fotografiji na kojoj se nalazi puno detalja, ali i pojedinih životinja sakrivenih u grmlju.

Can u spot a girl's face in the forest ??

Lets test your IQ pic.twitter.com/GnDbavZRuz

— Akram🕊 (@akram_256) December 8, 2022