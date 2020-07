Ako vam lubenica nije slatka, uradite ovo i biće kao med

Ukoliko i pored brojnih saveta ne uspete da izaberete slatku i sočnu lubenicu, ne očajavajte. Nemojte je bacati već isprobajte trik koji je oduševio mnoge korisnike interneta. Da lubenica bude slatka kao med pomoći će vam – so.

Da, dobro ste pročitali. So pomaže zahvaljujući kontrastu koji pravi u odnosu na slatki ukus lubenice, a pritom će odstraniti i dobar deo vode, pa ostaje samo slasni deo lubenice. Ne samo to, so vas tera da proizvodite više pljuvačke, pa vam lubenica i zbog toga deluje još slasnije.

Ono na šta treba da obratite pažnju je da ne preterate – mali prstohvat soli na celu krišku lubenice. Ako preterate, upropastićete sve jer nećete osetiti sladak ukus, samo so.

Probajte, uverićete se i sami da ideja uopšte nije loša!

