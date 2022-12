Ako za 15 sekundi ugledate životinju na slici, vi ste genije: Samo 1 % ljudi može da reši ovo

Internet je prepun mnogih zabavnih slika i snimaka. Među najzanimljivijima su optičke iluzije koje izazivaju gledaočevu percepciju određene slike.

Za takve slike je karakteristično da izgledaju drugačije od očekivane realnosti. Takva je i ova slika, ili bolje rečeno optička iluzija na kojoj je među crno belim linijama sakrivena jedna životinja.

Otkad se pojavila na Tviteru, korisnici interneta naginju glavu, gledaju nalevo i nadesno ne bi uspeli da otkriju rešenje ove zagonetke.

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) 😂 pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t

— Dr Michelle Dickinson (@medickinson) January 10, 2019