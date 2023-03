Australija: Uz pomoć jeftinog detekora pronašao grumen zlata vredan 130.000 funt

MELBURN – Muškarac iz Australije uspeo je da uz pomoć jeftinog detektora metala pronađe kamen težak 4,6 kilograma u kome se nalazilo zlato vredno 130.000 funti.

Muškarac je kamen pronašao u Viktorijinim zlatnim poljima koja su u 19. veku bila epicentar zlatne groznice u Australiji, prenosi BBC.

Daren Kamp, koji je procenio i kupio grumen, kaže da je to najveći koji je video u svojoj 43-godišnjoj karijeri.

„“Bio sam jednostavno zapanjen. To je pronalazak koji se dešava jednom u životu“, ispričao je on i dodao da mu je muškarac od koga je kupio kamen rekao da je to samo polovina onoga što je pronašao.

Kamp dodaje da je u kamenu bilo 2,6 kilograma zlata.

Kako navodi BBC, iako su takva otkrića retka, procenjuje se da Australija ima najveće svetske rezerve zlata, a mnogi od najvećih grumenova na svetu pronađeni su upravo u Australiji.

(Tanjug)

