Baka našla kobru od 1,5 metara u bašti, pa je ubila lopatom (video)

Kejti Kjou, 73-godišnja stanovnica Ferles Hilsa blizu Filadelfije u američkoj saveznoj državi Pensilvanija, lopatom je ubila kobru koju je zatekla u bašti stambenog kompleksa u kojem živi.

"This animal can't be here…There's little kids here."

A great-grandmother's neighbors are praising her bravery after she killed a cobra in her backyard. The reptile may have escaped from a nearby building where animal control removed 20 snakes in March. https://t.co/EQRg1WtRYX pic.twitter.com/BTe3gYrBKu

— ABC News (@ABC) June 25, 2019