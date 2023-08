Bili ste u zabludi: Pogledajte kako se pravilno otvara paket sa vodom (VIDEO)

Otvaranje paketa sa flaširanom vodom ili sokovima često ume da nas sve malo pomuči. Cepanje najlona svima nam je prva opcija. Pocepate jednu stranu, pa izvučete jednu flašu, onda krenete da cepate rukama po sredini, nožem probodete neki deo pa izvlačite jednu po jednu flašu iz folije i napravite veći nered i mučenje sebi, nego što završite „posao“. Tako otprilike izgleda zahvat koji se sprovodi zarad jedne flaše pića. Ipak, izgleda da je rešenje postojalo i da postoji tačan princip kako se providna folija i paket sa flaširanim pićem otvara, za koji verovatno većina nas nije ni znala.

Sve što treba da uradite je da presečete sredinu folije i nožem provučete i sa jedne i sa druge strane, do kraja ivice postolja i kutija će se sama, automatsk,i prepoloviti na dve polovine poput vratanca frižidera. Kada se kutija otvori, flaše su regularno posložene i možete ih uzimati redom jednu po jednu. Snimak koji je obišao Tiktok i koji je pokazao kako su ga nazvali „životni trik“, oduševio je i iznenadio korisnike, a mnogi su priznali kako do sada nisu mogli da zamisle da to funkcioniše na taj način

“ O Bože…zapanjujuće“

„Tajna je sa razlogom“

