Bizarno: Baca zlato u kanalizaciju – razlog će vas iznenaditi

Potrošio ogromnu svotu.

Kineski umetnik bacio je 1.000 zrna pirinča napravljenih od čistog zlata u znak protesta protiv rasipanja hrane. Svet se susreće sa nestašicom hrane, a jedan od najvećih problema savremenog društva je bacanje namirnica.

Ogroman broj ljudi svakodnevno gladuje u nadi da će sledeći obrok brzo dobiti, dok jedan deo sveta nemilice baca hranu. Mnogi ljudi u svetu se protiv ovih promena bune javnim protestima, kampanjama za podizanje svesti. Kineski umetnik je odlučio da skrene pažnju na ovaj problem na svoj način i priči dâ novu dimenziju.

Mladi kineski umetnik performansa, Jank Jeksin, u Šangaju razbacao je 1.000 zrna zlatnog pirinča u reku Huangpu, u gradsku kanalizaciju, kante za otpatke i po travi. Komentarišući svoj potez, u objavi na društvenoj mreži Veibo, rekao je:

„Bacanje običnih stvari više ne podiže interesovanje javnosti. Samo ekstremi mogu naterati ljude da shvate koliko je problem ozbiljan, što će ih navesti da promene način razmišljanja i ponašanja. Ne možemo da shvatimo otpad onoliko ozbiljno koliko je potrebno, dok ga ne dovedemo do krajnosti. Bacanje hrane se ne razlikuje od bacanja zlata. Zlato je deo zemljine kore, dok bacanje kuvanog pirinča predstavlja pretnju za našu okolinu“, tvrdi Jeksin.

#WorldFoodDay on Oct. 16th.

A Shanghai artist , Yang Yexin, thrown 1000 grains of #Golden rice, into the Huangpu River and different places of the city to criticize #foodwaste. pic.twitter.com/FYlwEgDLSS

— Tong Bingxue 仝冰雪 (@tongbingxue) October 15, 2021