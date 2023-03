Boja patika potpuno je podelila svet: Ono što vidite govori puno o tome kako vaš mozak funkcioniše

Na društvenim mrežama nedavno se proširila fotografija koja je izazvala burne reakcije. Naime, reč je o optičkoj varki i mnogi raspravljaju o tome koje su patike zapravo boje.

Ako se sećate, pre nekoliko godinu društvenim mrežama zavladala je fotografija haljine, a mnogi su raspravljali da li je ona zlatne ili plave boje. Sada se slična situacija dogodila s patikama.

This picture of a shoe is in my towns Facebook page… what colour is the shoe? pic.twitter.com/KDKybDQ4v3

— Sophie (@Sophie_Bone_) October 12, 2017