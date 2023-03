Brus Vilis i supruga obnovili bračne zavete

LOS ANĐELES – Supruga popularnog holivudskog glumca Brusa Vilisa, Ema Heming Vilis, objavila je da su ona i suprug, na desetogodišnjicu braka obnovili svoje zavete.

Snimak sa ceremonije je objavila na svom Instagramu i na njemu se vidi da su prisutni bili članovi porodice i prijatelji, prenosi Independent.

„Na 10.godišnjicu našeg venčanja odlučili smo da obnovimo naše zavete na istom mestu na kome smo rekli ‘DA’ 2009. godine. Srećna sam što smo to uradili. Iskoristite svaku priliku da se ujedinite i proslavite sa porodicom i prijateljima. To su trenuci i prelepi džepovi uspomena koje možete da čuvate za ceo život. I mi možemo da sačuvamo ta sećanja sigurnima i živima za one koji to možda neće moći“, napisala je ona.

U februaru ove godine, Vilisova porodica je objavila da se njegova prethodna dijagnoza afazije kognitivnog stanja razvila u frontotemporalnu demenciju.

(Tanjug)

