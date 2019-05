Buka i potres: Policijske kamere snimile neobičnu plavu svetlost na nebu (video)

Nad Australijom, tačnije nad gradom Alis Springs, sinoć je preleteo meteor i ostavio mnoge Australijance u čudu.

Whoa! CCTV footage captured the moment Alice Springs and Tennant Creek were lit up by a passing meteor overnight. #ntpfes pic.twitter.com/XVR6u5e6Yj

— NT PFES (@ntpfes) May 20, 2019