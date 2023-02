Čak 97 odsto ljudi ne zna rešenje ove zagonetke, pokušajte vi….

Ovu mozgalicu navodno 97% ljudi ne ume da reši, a ona glasi ovako:

„Ako je Terezina ćerka, ćerka moje majke, šta sam ja Terezi?“

Pre nego što počnete da dajete odgovore, pročitajte pitalicu do kraja i obavezno se držite ponuđenih odgovora.

Ovo su ponuđeni odgovori, logikom izaberite jedan. Dakle, ja sam Terezina:

Baka

Majka

Ćerka

Unuka

Ja sam Tereza

I pre nego što dođemo do odgovora, svi uglavnom daju isti, pogrešan, a to je „Ja sam Tereza“. A kako da dođemo do pravog? Za početak zapitajte se ko postavlja ovo pitanje, tako će vam sve biti jasnije.

Ako shvatite da je pitanje u prvom delu postavljeno iz trećeg lica, među ponuđenim odgovorima je samo jedan tačan, a on glasi: „ćerka“.

Da li ste uspeli?

Ako i niste, makar ste malo nahranili svoj mozak, a ukrštene reči i ovakve mozgalice su odličan način da mozak održavate u dobroj formi.

