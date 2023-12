Čak ga i bogati zaobilaze: Ovo je najskuplje voće na svetu

Platiti hiljade i hiljade evra za jedan ili dva ploda nekog voća svima nama je skoro pa nezamislivo. Ali, to ne znači da ne postoje takvi primerci. Naravno, ako se uloži veliku trud i briga o nekom plodu, to treba i da se naplati….Ali, da li je to uvek realno? Upravo zato, donosimo vam spisak najskupljeg voća na sveti, pa procenite koliko to sve vredi.

Densuke lubenica

Densuke lubenica je tipična za Japan i košta najmanje 210 evra po lubenici. Ovu lubenicu odlikuje tamna boja kore, intenzivna aroma, ukus i sočnost, gaji isključivo na ostrvu Hokaido, a tokom jedne godine se proizvede samo 100 plodova. Cena ove lubenice 2008. godine na jednoj aukciji je dostigla 5.145 evra što je u stvari čini najskupljom lubenicom na planeti zemlji.

Jubari king dinja

Jubari king dinja je još jedna sorta voća koja se gaji samo u Japanu. Na jednoj aukciji, par komada ovih dinja je prodato za 18.979 evra. U proizvodnji se ulaže veliki trud i pažnja do te mere da farmeri nose rukavice pri tehničkim radnjama kako ne bi, ni slučajno, ostali tragovi na plodovima.

Roman rubi grožđe

Roman rubi je najskuplja sorta grožđa na svetu, cenjena je zbog sadržaja šećera i niskog sadržaja kiselina. U Japanu vlasnici hotela plaćaju 1506 evra za pakovanje koje sadrži oko 25 bobica, dok je na aukciji za istu količinu cena je dostigla 11877 evra, što je u proseku 475 evra za svaku bobicu

Senbikija kraljica jagoda

Najskuplja jagoda na svetu poreklom je iz Japana košta 72 evra po pakovanju od dvanaest plodova, a čak i po ovoj ceni prodavci dnevno prodaju bar 50 pakovanja.

Engleski ananas

Evropski kontinent baš i nema povoljne uslove za gajenje ananasa, ali u Engleskoj farmeri su, uz dosta truda, uspeli da organizuju proizvodnju. Ananas proizveden u Kornvolu obično se ne prodaje mada se procenjuje na 1 266, mada, u jednom trenutku na aukciji plod ananasa je prodat za 13.496 evra.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.