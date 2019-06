Častio devojku pićem u klubu, a sutradan joj poslao bizarnu poruku (foto)

Bolničarka Kloi Metjus (20) jedan muškarac častio pićem je u noćnom baru. Dobro su se zabavili pa mu je dala svoj broj, a onda se dogodilo nešto neočekivano.

Umesto da ju je pozove na drugi izlazak ili da joj kaže da se dobro proveo, čovek po imenu Deni poslao joj je račun za pića kojima je počastio. Njegov razlog za takav potez bio je to što devojka nije spavala s njim, prenosi Miror.

Mlada žena na Tviteru je objavila fotografiju poruka koje je primila. Razgovor počinje tako što je on upitao ko je ona, a kada ga je ona podsetila na prošlu noć, on joj je napisao: ‘Dobro, možeš li mi prebaciti novac za ona pića koja sam platio prošlu noć, s obzirom da nismo otišli kući zajedno, nije stvarno vredelo mog vremena, zar ne LOL’.

So a guy bought me a drink when I was out last night and I gave him my number and…

Chlo Matt is officially retiring from nights out pic.twitter.com/FpCzd4Yyv0

— Chlo Matthews (@chlojmatthews8) June 1, 2019