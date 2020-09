Četiri asteroida prolaze pored Zemlje, ove nedelje (video)

Američka svemirska organizacija NASA upozorila je da će četiri asteroida ove nedelje proći pored Zemlje.

Iz NASA-e je saopšteno da se radi o asteroidima promera većeg 20 metara, koji će u narednim danima proći blizu naše planete. Evropska svemirska agencija ESA je objavila GIF kojim je pokazala koliko je teško primetiti asteroide i eventualno se odbraniti od njih.

