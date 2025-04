CIA zagonetka godinama intrigira ceo svet: Znate li vi tačno rešenje? (FOTO)

CIA, Centralna obaveštajna agencija, pre nekoliko godine na Tviteru je objavila mozgalicu i pozvala pratioce da testiraju svoje detektivske veštine

Na fotografiji koju su objavili nalaze se kompleks koji izgleda poput hotela, nekoliko kuća u nizu i parkirani automobili. Iz fotografije jasno da je reč o zimskom periodu godine jer su ulice prekrivene snegom. Pitanje uz fotografiju glasi: „Koliko je sati na fotografiji?“, a ponuđeni odgovori su 7, 11 i 15 sati.

Iako je mozgalica objavljena još 2020. godine, i dan danas je predmet rasprave među tviterašima i stalno se pišu novi komentari i zaključci.

#TuesdayTrivia

Put your analysis skills to the test.

What time is it in the photo?

— CIA (@CIA) December 1, 2020