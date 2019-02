Čovečanstvo suočeno sa problemom koji će ugroziti – dve milijarde ljudi (foto)

Novi naučni izveštaj pokazao je da će se čovečanstvo suočiti s još jednim velikim problemom – otapanjem leda na glečerima Himalaja. Ti glečeri su izvor pitke vode za više od 250 miliona stanovnika koji žive u njihovoj neposrednoj blizini, a njihovo otapanje ugroziće više od dve milijarde ljudi.

The glaciers and river systems of the Himalayas and Hindu Kush. Two-thirds of Himalayan glaciers, the world's "Third Pole", could melt by 2100 if global emissions are not sharply reduced, scientists warned in a major new study pic.twitter.com/nkOkKml7ow

— AFP news agency (@AFP) February 5, 2019