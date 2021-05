Vrednost crteža medveđe glave koji potpisuje Leonardo da Vinči mogla bi na aukciji u julu da dostigne rekordni iznos od 16.7 miliona dolara, saopštila je kuća Christie’s u subotu, prenosi Index.

