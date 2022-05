Čudno otkriće na Marsu: Snimljeno nešto što liči na vrata (foto)

Nasin rover „Kjuriositi“ snimio je veoma zanimljiv prizor na Marsu – pravilnu pravougaonu pukotinu u stenama, koja neodoljivo podseća na vrata ili ulaz koji vodi u podzemlje.

NASA's Mastcam captures what looks like a doorway on Mars.

😮 @elonmusk pic.twitter.com/x5b8w65BGW

