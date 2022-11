ČUDO u zoo vrtu: Slonica Mali rodila dva slončića BLIZANCA (foto)

„Rođenje dva slončića blizanca je zaista istorijski trenutak za njujorški zoološki vrt i našu zajednicu“, rekao je izvršni direktor okruga Onondaga Rajan Mekmahon u saopštenju za javnost.

„Ne mogu biti ponosniji na naš izuzetan tim za negu životinja, podršku veterinarskog osoblja i njihovu ogromnu posvećenost Maliju i blizancima“, dodao je on.

Rođenje blizanaca je očigledno bilo veliko iznenađenje za osoblje koje brine o životinjama. Deset sati nakon što je rođen prvi muški slončić, stigao je i drugi mališan.

We’ve made history! When we first announced the pregnancy of Asian elephant Mali, we assumed our herd of six Asian elephants would become seven. Well, we not only welcomed the seventh member of our Asian elephant herd – but our eighth. Mali had twins! https://t.co/aDNUdJP2DT pic.twitter.com/v5X5MlPvZq

— Rosamond Gifford Zoo (@SyracuseZoo) November 10, 2022