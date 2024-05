Čuvena pesma „A sad adio“ krije tajnu: Napisana je u taksiju, a otpevana je samo jednom i nikada više

Kultna numera „A sad adio“ napravljena je za potrebe snimanja serije „Vruć vetar“, a i danas je veoma popularna i gotovo da ne prolazi slavlje bez nje.

Ovu pesmu komponovao je Vojkan Borisavljević, a za špicu ju je otpevao Oliver Dragojević.

Zanimljivo je da Oliver ovu pesmu nije izvodio više nikad nakon što ju je otpevao za seriju, a Vojkan je jednom prilikom otkrio i kako je numera nastala.

„Sećam se toga, kao da je juče bilo. Išao sam u Dubrovnik. Reditelj Aca Đorđević i Siniša Pavić su mi otprilike rekli kakva bi trebalo da bude ta pesma, da mora da se oseća vruć vetar. Pre toga sam letovao na Kritu i već sam to osetio. Brzo sam shvatio šta žele, bio je to trenutak inspiracije koji sam vrlo jednostavno pretočio u pesmu“, ispričao je Vojkan jednom prilikom, preneo je „Kurir“.

„Komponovao sam je u taksiju do aerodroma, a Oliver ju je snimio jedne večeri za 10 minuta u studiju Radio Beograda. Njegov glas je obeležio pesmu, a posle su je mnogi snimili. Lepo sam sarađivao sa Oliverom i žao mi je što se raspala Jugoslavija. To vreme, ta zemlja, kultura, muzika i saradnja među nama, iznedrili su mnogo dobrih stvari. U toj različitosti naroda trudili smo se da se takmičimo i budemo bolji od drugih na pozitivan način, što je donelo nemerljive rezultate“, rekao je on tada.

Pesma „A sad adio“ postala je hit u celoj bivšoj Jugoslaviji.

„Pevala se i kada su se slavili ispraćaji u vojsku, ali i u kafanama kad je fajront. Najmasovnije izvođenje pjesme ‘A sad adio’ bilo je na stadionu u Budimpešti krajem osamdesetih, kada je Ljubiša Samardžić bio proglašen za glumca godine u Mađarskoj. Smoki je na mađarskom pevao tu pesmu, a 100.000 Mađara ga je pratilo. To je najveći hor koji sam ikada imao u svojoj pesmi“, zaključio je tom prilikom Borisavljević.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.