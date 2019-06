Čuvena pesma iz domaćeg kultnog filma zapravo je obrada (video)

Hit numera “Hodam sad kao zombi”, nastala u trenutku raspada jedne države, obeležila je ratnu generaciju 90-ih i do dana danas zadržala kultni status.

Pesma je rađena za film Daraka Bajića “Crni bombarder”, a izvode je Anica Dobra i Srđan Gojković Gile iz „Električnog orgazma“.

Gile je otkrio da je rok himna iz 1992. godine zapravo obrada pesme Rokija Eriksona “I walked with a Zombie”.

“Ja sam, koliko je meni poznato, jedini čovek koji je ovde obradio Rokija Eriksona. I još imao hit, verovatno veći nego što je on imao sa tom pesmom. Otkrio sam ga relativno kasno, i to preko albuma ‘Where the Pyramid Meets the Eye’, na kome su drugi ljudi, R.E.M i ostali, obrađivali njegove pesme početkom devedesetih. Tu sam prvi put čuo ‘I walked with a zombie’ i odmah mi se dopala”, izjavio je poznati muzičar, a prenosi Espresso.

Roki Erikson, pevač i lider legendarnog benda 13th Floor Elevators i pionir psihodelične rok muzike, preminuo je 31. maja ove godine u Ostinu u Teksasu, u 71. godini.

Erikson je sa 13th Floor Elevators objavio četiri albuma tokom šezdesetih. Početkom sedamdesetih prestali su sa radom delom zbog Eriksonove zavisnosti od narkotika i sve lošijeg psihičkog stanja.

Tokom sedamdesetih i osamdesetih, uz stalnu borbu sa psihičkim problemima, Erikson je objavio seriju singlova sa horor i sci-fi elementima kao i nekoliko solo albuma.