Da li bi radije da imate šefa ili šeficu? – Ne žurite sa odgovorom

Iako mnoge studije pokazuju da su žene u mnogim područjima poslovanja (iako ne mnogo, ali ipak) kompetentnije od muškaraca, kad nastupe kao vođe – ne sviđaju nam se.

Mnogo puta to ima veze s biološkim i sociološkim uslovljavanjem – kada muškarac pokaže snažne osobine vođe, divimo mu se jer utelovljuje moć. Kada iste te osobine pokaže žena, nesvesno nas odbija jer se ne uklapa u tradicionalnu sliku kojom oslikavamo žene.

Iako se društvo uveliko promenilo i ženama su se u poslednjih 50-ak godina otvorile mogućnosti jednake kao i muškarcima, naša uverenja menjaju se mnogo sporije – jer su duboko usađena i potvrđivana generacijama, prenose mediji u regionu.

Zbog toga ovu diskriminaciju većinom radimo nesvesno, vođeni duboko usađenim biološkim poticajima, a manje svesnim stavovima o rodnim ulogama u društvu.

To je jedan od razloga zašto je još uvek samo 15 posto žena na najvišim pozicijama u korporativnom svetu. Ali nije i jedini razlog.

I same žene pokazuju manje ambicije za najviše pozicije, delom, pokazuju istraživanja, jer često sumnjaju u svoje kompetencije, a s druge strane zato što nisu spremne zbog posla žrtvovati ostale aspekte svog života. Muškarci, u lovu na poslovni napredak, nemaju dojam da preterano žrtvuju privatni život, dok je to za žene večna dilema.

Nije tajna da se žene moraju truditi mnogo više od muškaraca da bi dospele na jednaku poziciju i pritom bile doživljene kao kompetentne.

To se ponajpre događa ako se odluče voditi na muški način, dakle autoritativno i dominantno – a to čine zato što se od vođa u poslovnoj kulturi to često očekuje. Zbog takvog stila mogu postati iscrpljene, narušiti svoju autentičnost i izgubiti kontakt sa svojim zaposlenima i sa svojom svrhom, a pri tome predrasude u poslovnom svetu (kako pokazuje eksperiment s Kolumbija univerziteta) mogu potpuno iskriviti njihove kvalitete samo zato što su žene.

Ženski biološki sistem nije nabijen testosteronom poput muškog koji muškarcu prirodno omogućuje da vrlo jednostavno ulazi u kompeticiju pa i u konflikt te da se pre svega orijentiše na ciljeve i rezultate te pritom „briše“ sve ometače na tom putu.

Upadne li žena u klopku ambicije da se ponaša na muški način, „testosteronski efekt“ mora postići ulažući golem napor. I tada je obično – omražena.

Srećom, postoji i drugi način – onaj koji joj je dala priroda, a to je vođenje potaknuto oksitocinom. Ovaj hormon, umesto da žene potiče da se uzdižu i izdvoje, navodi ih da se – udruže. Sasvim prirodno, dakle, ženski stil vođenja koji joj obećava uspešnost jeste onaj koji se bazira na saradnji.

Studija provedena na Harvardu utemeljena na 30 godina istraživanja potvrdila je da uspešne žene vode tako da „preuzimaju brigu“, a to znači da ulažu trud u izgradnju odnosa, u pomaganje, inspirisanje i motivisanje drugih, potičući lični razvoj u svojih zaposlenih, što za posledicu ima podizanje njihove kompetencije i ostvarivanje boljih rezultata.

To ne znači da one ne upravljaju čvrsto, naprotiv. Ista studija pokazuje da one takođe „preuzimaju vodstvo“, ali čini se da to čine na drukčiji način – one su dostupne svojim zaposlenima i dele svoje znanje i mentorišu.

U takvom pristupu zaposlenima rezultati njihovog rada postaju vrlo lični – stoga su spremniji da se više trude. Žene su više motivisane unutrašnjim smislom koji za njih ima posao koji obavljaju, a manje zahtevima i ciljevima koji se pred njih postavljaju. Drugim rečima, dajte ženi smisao i ona će doneti rezultate.

Upravo saradnički način vođenja ženama ujedno smanjuje stres – one obnavljaju energiju i osnažuju se u kontaktu s drugim ljudima, stvarajući i održavajući mrežu pojedinaca oko sebe s kojima mogu podeliti ono što ih opterećuje. Uspeju li pritom integrisati posao u svoj privatni život, uspeju li mu dati vrednost koja je viša od same činjenice da donosi novac i status, žene će biti uspešnije vođe.

U prilog tome govori i činjenica da je u SAD-u više od 50 posto čelnih mesta u nevladinim organizacijama (koje obično imaju društveno korisne ciljeve) pripadaju ženama, što je daleko veći broj od broja predsednica i direktorki u korporativnom svetu.