Da li je Nikola Tesla Srbin ili Hrvat: Davno izgubljeni intervju konačno otkrio pravu istinu

Najveći naučnik svih vremena Nikola Tesla u jednom starom intervjuu otkrio je da je Srbin

Nikola Tesla, jedan od najvećih naučnika u istoriji, rođen je 10. jula 1856. godine u malom selu Smiljanu, tada deo Austro-Ugarske, a danas u Hrvatskoj. Iako su njegovi izumi, kao što su naizmenična struja i bežična komunikacija, imali ogroman uticaj na svet, pitanje njegove nacionalnosti i dalje izaziva kontroverze na Balkanu. Nedavno otkriveni dokumenti dodatno rasvetljavaju ovu temu.

Tesla je odrastao u porodici pravoslavnog sveštenika. Njegov otac, Milutin Tesla, bio je cenjen zbog svoje načitanosti i ljubavi prema književnosti, dok je njegova majka, Georgina Đuka Tesla, bila domaćica sa izuzetnim sposobnostima za izume i praktične uređaje, iako nije imala formalno obrazovanje. Tesla je često naglašavao da je od svoje majke nasledio kreativnost i sklonost ka inovacijama.

Iako je rođen u pravoslavnoj srpskoj porodici, politički i istorijski kontekst doveo je do brojnih rasprava o njegovom identitetu. Tesla je tokom života sebe smatrao Srbinom pravoslavne veroispovesti. U pismu iz 1936. godine, povodom 60. godišnjice postojanja Srpske kraljevske akademije, Tesla je napisao:

– Bio sam ponosan na svoje srpsko poreklo i hrvatsku domovinu.

Američki mediji su takođe preneli njegove reči: „Naravno, ja sam Srbin“, naglašavajući da su i otac i majka potekli iz pravoslavnih svešteničkih porodica.

Tesla – I am Serbian

