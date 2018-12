Da li je ovo početak nove ere? KLONIRAN pas u Kini (foto)

Pas Đus je popularan u Kini. Postao je čak filmska zvezda koja zaradi i milione kad snimi film.

Zabavljao je obožavaoce širom zemlje, ali počeo je da stari, pa je njegov vlasnik odlučio da ga klonira.

Dog cloning service in China starts at 1.8 million baht – more at https://t.co/36FWpmaLxk #Thailand

PHOTOS: Reuters, Newsbook

Meet Juice or "Guozhi" in Mandarin, a small one foot tall mongrel stray adopted from the streets turned into Chinese movie star. The nine year old … pic.twitter.com/xGJs5xYAPy

— The Thaiger (@ThaigerNews) December 18, 2018