Da li je ovo putnik kroz vreme: Na fotografiji iz Drugog svetskog rata uočen neverovatan detalj

Fotografija iz Drugog svetskog rata ponovo se proširila društvenim mrežama i postala viralna jer su ljudi uvereni da prikazuje vremenskog putnika među grupom ljudi na ulici. Da je putovanje kroz vreme stvarno, mogli biste da pomislite da bi moćnici želei da pošalju špijuna u stilu Džejmsa Bonda da skače kroz vreme i izvršava misije.

Ali, u principu, želeli biste nekoga ko bi mogao da se stopi s gomilom. Neko ko je diskretan. Neko poput ovog čoveka.

Opet, ako bismo pretpostavili da je ovo legitimno, onda je tip na fotografiji totalno podigao glavu jer se čini da koristi pametni telefon – 1943. godine.

World War II 'time traveller' spotted in photo that has people online convinced: A World War II photo has resurfaced and gone viral as people are convinced it shows a time traveller amongst the crowd. If time travelling were real, … https://t.co/gf8q97ZoZf

