Da li ste ikad videli BELU pandu? Ova je JEDINA na svetu (foto)

Za razliku od svojih crno-belih rođaka, ona ima crvene oči

Prirodni rezervat na jugozapadu Kine u Sičuan provinciji objavio je prve fotografije potpuno bele pande, jedine na svetu, piše NationalGeographic.rs.

Stručnjaci kažu da je u pitanju albino panda stara do dve godine, a za razliku od svojih crno-belih rođaka ona ima crvene oči.

Medved je fotografisan u šumi sredinom aprila na jugozapadu pokrajine Sičuan.

Pol takođe nije poznat, a stručnjaci kažu da će se potruditi da postave još kamera kako bi pratili njen razvoj.

You are looking at the first-ever photo of a WHITE giant panda in the world. This #panda was spotted by a surveillance camera at a natural reserve in SW China's Sichuan in April. Scientists believe the color change is a result of albino and the panda is in good health. pic.twitter.com/KWBr4Fl6TD

— People's Daily, China (@PDChina) May 25, 2019