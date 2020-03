Da li ste ikada videli kako izgledaju sovine noge: Prestravićete se (foto)

Na internetu su nedavno osvanule fotografije sove i njenih nogu i ljudi nisu mogli da poveruju koliko su zapravo dugačke.

Ako su vas noge ove ptice prestravile, šta kažete na činjenicu da sove mogu da rotiraju glavu skoro u pun krug (tačnije do 270 stepeni). Taj trik može im biti veoma koristan jer svakako se isplati imati oči na leđima.

Kad smo kod očiju, da li znate da sove nemaju prave očne jabučice, odnosno da one nisu okrugle, već je to njihov nepokretan organ u obliku cevi koji sovama omogućava binokularni vid kojim se potpuno usresređuju na plen,

Iznenađuje i činjenica da su neke sove poznate po kanibalizmu.

