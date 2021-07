Da li ste pod stresom? Pogledajte ovu fotografiju i saznaćete odgovor

Optičke iluzije često nam otkrivaju zanimljive stvari o našoj ličnosti, ali nam mogu otkriti i naša osećanja i raspoloženja, a samim tim i dati odgovor na pitanje da li smo pod stresom.

Ovu optičku iluziju napravio je japanski profesor neurologije Yamamoto Hashima, a u zavisnosti od kretanja iluzije otkrićete da li ste pod stresom, prenosi The Sun.

this is actually tripping me out pic.twitter.com/st9PDwAXfU

— Aaron Wiseman (@awfficial) November 17, 2018