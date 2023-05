Da li znate čemu služi peršunov list na vrhu jela? Nije samo za ukras!

Peršun je izuzetno koristan za naše zdravlje, a evo kako i zašto je dospeo i gotovo na svako jelo u restoranima.

U gotovo svim restoranima kad dobijete naručeno jelo, od paste do mesa i jakih, začinjenih priloga, na vrhu uvek dobijete komadić peršunovog lista. Većina ljudi smatra da je u pitanju dekoracija, pa peršun ćuškaju po tanjiru i ostave ga sa strane nakon obroka. Međutim, to nije jedina uloga peršuna jer je on mnogo korisniji nego što se to misli.

Čisti usta

Kako ističu kulinarski stručnjaci, peršun na vrhu pripremljenog jela ne služi isključivo za dekoraciju, to mu je tek sekundarna uloga. Razlog zbog kog kuvari na vrh gotovo svakog jela stavljaju komad ove aromatične biljke je vrlo praktičan. Naime, nakon obroka, posebno ukoliko ste jeli jako i začinjeno jelo, peršun treba polako pojesti kako bi se očistila usta, samo vodite računa da vam komadić te biljke ne ostane zaglavljen među zubima. Peršun neutrališe neprijatne mirise koji ostanu u usnoj duplji nakon konzumiranja začinjenih jela.

Taj običaj datira iz vremena starih Rimljana koji su grickanje peršuna koristili za osvežavanje daha. Nije poznato koji kuvar se prvi dosetio da to iskoristi i počne da stavlja prešun na vrh jela, ali taj običaj se proširio na restorane širom sveta pre nešto više od 100 godina.

Dekoracija

Peršun, naravno, služi i za dekoraciju jela, a za taj običaj „krivi“ su mesari. Navodno su oni prvi počeli da stavljaju prešun oko svežeg mesa kako bi bilo primamljivije kupcima. Taj trik su usvojili i kuvari i do 1915. su gotovo svi restorani počeli da peršunom dekorišu tanjir sa jelom za svoje goste

Ukus

Treći, ali ne i najmanje važan razlog, jeste i činjenica da peršun na serviranom obroku poboljšava ukus hrane, zbog čega se najčešće nasecka i pospe po jelu koje je već servirano na tanjiru.

