Da li znate svoj anđeoski broj: Otkrijte svog anđela čuvara i vidite kako vam pomaže

U katoličkoj religiji se govori o sedam arhanđela, od kojih su prva i tri najmoćnija: Gabriel, Michael, Raphael, Uriel, Jehudiel, Sealtiel i Barachel.

U pravoslavnoj postoji sedam arhanđela: Mihail, anđeo pobede i suda, Gavril, vesnik božjih tajni, Rafail, utešitelj žalosnih i iscelitelj bolesnih, Uriel, prosvetitelj neverujućih, Salatil, anđeo molitve, Jegudil koji se brine o nebeskoj nagradi vernih i Varahil koji ljudima donosi blagoslov od Gospodina.

Drevne ezoterijske liste navode devet anđela, mešajući i judaističke i kabalističke izvore. To su: Ariel, Chamuel, Gabriel, Haniel, Jophiel, Metatron, Mihael, Rafael, Uriel.

Kod Veda i hinduizma, anđeli su u stvari suptilna bića s viših planetarnih sistema (polubogovi, Gandharve, Kinnare,…), bića puno sofisticiranija, duhovnija i moćnija od ljudskih.

Numerologija savetuje kako da saznate koji vas anđeo čuva i obratite mu se za pomoć kada vam je potrebna. U tu svrhu, potrebno je izračunati svoje ime uz pomoć brojeva. Svako slovo je vezano uz neki broj:

A, I, J, = 1

B, K, R = 2

C, G, L, S, Ć, Č, Š, LJ = 3

D, M, T, Đ, DŽ = 4

E, H, N, NJ, X = 5

U, V = 6

O, Z, Ž = 7

F, P = 8

Napišite svoje ime i prezime i svakom slovu pridružite jedan broj. Saberite ih i ako ste dobili dvocifren broj, saberite ih još jednom, dok god vaš rezultat ne bude jednocifren.

Nakon toga saznajte ko je vaš anđeo čuvar i šta vam poručuje!

Anđeoski broj 1: Ariel

Ovaj anđeo pomaže svim živim i postojećim bićima, ali vama je baš lični anđeo pomoćnik. Najbolje možete stupiti u kontakt sa svojim anđelom ako izađete u prirodu jer mu je jako bliska. Često šalje poruke da učinite nešto za svoju okolinu i za očuvanje čistoće prirode. Ako se i vi bavite očuvanjem prirode ili ako štitite životinje, tada je srce vašeg anđela puno radosti.

Ariel poručuje da ne mislite koliko opasnosti vreba oko vas, nego koliko je toga u vama.

Anđeoski broj 2: Chamuel

Chamuel je anđeo unutarnjeg mira i blagosloveni ste ako vas on čuva! Šta god da se dogodi s vama ili oko vas, zbog njega ćete se uvijek osjećati Božjim djetetom. S njime se ništa ne događa slučajno. I u najtežim situacijama će vam pokazati svetlost na kraju tunela, slaće vam poruke preko snova i uz takvu pomoć vi održavate svoju veru.

Tajni smisao molitve … Chamuel unosi svetlost i u tamu, to je njegov posao. On je sama nada, svoju ljubav usmeri uvek gde je najpotrebnija. Preko njega i vi možete postati pomoćnik, vaša harizma zrači mir gde god se pojavite.

Poruka anđela Chamuela za vas je: nikada ne sumnjaj u sebe!

Anđeoski broj 3: Gabriel

On je anđeo velike snage i kao anđeo pomoćnik daje vam podršku da prihvatite sebe i svu snagu i ljubav koja se krije u vama i uz predanost budete onaj koji ima moć birati svoju sudbinu. Verovatno ćete u životu učiniti velika dela, a pomoć anđela Gabriela dobro će vam doći da očuvate svoju ravnotežu.

Anđeosku komunikaciju možete pojačati noseći nakit od bakra.

Anđeoski broj – 4: Haniel

Anđeo prihvaćanja koji je izuzetnom osetljivošću sposoban za sitne, čudesne pomoći. Ako je on vaš anđeo pomoćnik, video je u vama sposobnost da osetite promenu vibracija u svemiru. Bilo kakvo raspoloženje kao i svaki ritam života lako doživljavate i možete uz pomoć Haniela uticati na svoju okolinu. Ako je uspešna anđeoska komunikacija s Hanielom, to je isto kao da ste uzeli lek koji brzo deluje i duša kao da će vam poleteti.

Anđeoska poruka koju vam šapuće na uvo: Tvoj osećaj je blagoslov, a ne prokletstvo i doživljavaj to tako!

Anđeoski broj 5: Jophiel

Razboritost i strpljenje su najbitniji za iskusiti Jophielovo čudo. Ako žurite, ne ostavljate sebi dovoljno vremena da sve doživite u njegovom ritmu i njegovu pomoć nećete tada lako osetiti. Anđela Jophiela možete prizvati tokom meditacije jer njemu je bitno da ste spremni da ga prihvatite. Čim ste uspostavili anđeosku komunikaciju, reći će vam da ako pristupite svemu s mirnoćom, tada nećete imati nedostižne želje, pokazaće vam i put koji vodi napred.

Njegova poruka: Ne žuri, uživaj u svakom trenutku života koji ti je podaren!

Anđeoski broj 6: Metatron

Metatron pomaže da u životu primetite bitne stvari. Prema legendi je davno živeo na zemlji kao čovek i posle smrti je postao Božji pomoćnik. Kao anđeo pomoćnik prvenstveno usavršava sposobnost da sami precizno i sastavno napredujete u životu. Preko njega ćete lakše videti stvari iz sveta i iz svoje okoline koje služe samo tamnoj strani ili kako vas sile žele skrenuti s vašeg puta. Pomaže u organizaciji i da posvetite život pravoj stvari. Uostalom kao i svi, i vi ste došli na ovaj svet s nekom misijom.

Anđeoska poruka za vas: uvek se koncentrišite na dragocene stvari!

Anđeoski broj 7: Mihael

On je mač protiv sile tame. Nijedan anđeo nije srećan ako ne može spasiti Božju decu. Ali nije on uvek tako zastrašujući, često je svetlost koja daje snagu, a naročito vama čiji se broj imena slaže s njegovom duhovnošću. Jedno je sigurno, uz njegovu pomoć nikakva zastrašujuća ili mračna stvar vam ne može predstavljati prepreku. Možete stupiti u kontakt sa svojim anđelom kada iz sebe isterate sve strahove i zamenite ih tvrdom verom koja se usmerava prema Bogu i u vašu sudbinsku misiju.

Anđeoski broj 8: Rafael

Vaš anđeo pomoćnik je nebeski iscelitelj koji vam pomaže ne samo u fizičkim stvarima, nego vas i blagosilja. Preko njega i vi doprinosite da ljudima u vašoj okolini bude bolje, da zaštite zdravlje ili ga poboljšate. Osobe kojima je broj imena 8 poseduju sposobnost lečenja! Naravno, ne odnosi se na sve njih da odgovaraju za tuđe fizičko i psihičko zdravlje, ali sebe moraju držati u ravnoteži i skladu te ispuniti svoje zemaljske obaveze.

Zato Rafael ima poruku za vas: obrati pažnju na poruke svog organizma, hrani se zdravo, bavi se fizičkom aktivnošću koliko god možeš!

Anđeoski broj 9: Uriel

Ime Uriela znači: Božje nadahnuće. Ako je on vaš anđeo pomoćnik i ako razmišljate o bilo čemu vezanom za vaš život, dovoljno je da samo jako mislite na njega i poslaće vam odgovor u nekom obliku. Uriel je anđeo prosvetljenja, s njim je najlakša anđeoska komunikacija. Dovoljno je upaliti jednu sveću i zatvoriti oči i odmah vam šalje poruke kroz slike. Kada mislite da nemate izlaza iz neke situacije i kad vas zarobe obaveze, nazovite ga u pomoć i on će vas odvesti do Boga, do vašeg duhovnog centra.

Poruka za vas glasi: Nikada se ne plaši jer kakva god da je tama oko tebe, ja ti uvek pokazujem put do svetla!

