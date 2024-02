Datum rođenja otkriva vaš sudbinski broj: Jedan donosi bogatstvo, drugi mudrost

Dan vašeg rođenja određuje energiju koja vas prati celog života. Izračunajte numerološku vrednost datuma rođenja, odnosno svoj broj i oslobodite svoje talente koji će vas voditi do uspeha.

Ako ste rođeni, na primer, 15. 4. 1985, sudbinski broj ćete izračunati tako što ćete sabrati sve brojeve: 1 + 5 + 4 + 1 + 9 + 8 + 5. zbir je 33, a tu brojku zatim svedite na jednu cifru, tako što ćete ih sabrati. Broj koji ste dobili, u ovom slučaju šest, vaš je sudbinski broj.

1 – Nema boljeg od vas

Zbog vaše snažne individualnosti i pozitivnosti stvoreni ste da budete vođa. Kreativnost, originalnost, ali i agresivnost garantuju vam uspeh u organizovanju bilo kog posla. Najbolji ste kad učite na sopstvenim greškama i počinjete ispočetka. Nastojite uvek da stanete iza svojih odluka bez obzira na to šta vam drugi kažu. Nikad ne idete uobičajenim stazama, nego novim, neistraženim, a to će vam se isplatiti. Katkad ste netaktični, a to bi vam moglo naškoditi ako ne ublažite svoj nastup.

Lekcija: Okružite se ljudima kojima potpuno verujete.

2 – Sjajan ste saradnik

Vi ste idealan partner, prijatelj i radnik. Učite na tuđim greškama, a mnogo ste bolji saradnik nego vođa. Vrlo ste taktični i obazrivi, pa lako privlačite ljude oko sebe. Nikad vam neće ništa nedostajati u životu jer smireno i inteligentno savladavate sve probleme. Budući da vam je u prirodi da opraštate, ako naiđete na teškoće s partnerom, bićete mnogo spremniji na kompromis. Ali, ipak pripazite da partner ne zloupotrebi vašu velikodušnost.

Lekcija: Pokušajte da sačuvate ravnotežu između privatnog i poslovnog.

3 – Zabavni ste i brzi

Oštroumnost je vaša glavna prednost, ali vrlo retko dublje ulazite u bilo kakvu problematiku. Često ste entuzijastični u vezi svega čega se prihvatite i lako širite uzbuđenje na druge, ali problem je što brzo gubite interes i prelazite na nešto sasvim novo. Ne brinete se previše zbog budućnosti, a navikli ste da sve uglavnom bude kako ste vi naumili. Rečiti ste, duhoviti, društveni i stoga lako sklapate prijateljstva. Uspet ćete upravo u poljima gde se traži elokventnost i u umetnosti.

Lekcija: Nemojte da zbog ležernosti zanemarite svoje obaveze.

4 – Logični ste i praktični

Imate oko za detalje, a i u najdosadnijim poslovima možete postići uspeh. Vaša prednost je to što ostajete staloženi kad svi izgube kontrolu. Radoholičar ste, a lojalnost će vam doneti sve ono materijalno za čim čeznete. Ponekad previše insistirate na svom načinu rešavanja problema ili se gubite u detaljima, a to vas može usporiti na putu do cilja. Odgovornost, pouzdanost i praktičnost su vaše prednosti.

Lekcija: Opustite se, u životu ima važnijih stvari od posla.

5 – Privlačite šarmom

Sloboda vam je najvažnija, a to se odražava u vašoj neprekidnoj potrazi za avanturom. Temperamentni ste, energični i često menjate raspoloženje. Zbog smisla za humor uvek ste u centru pažnje. Živite brzo, vrlo ste prilagodljivi, brzo razmišljate, a seksualnost vam je magnetna. Budući da lako privlačite ljude i elokventni ste, pazite da govorite samo o onome s čime ste bolje upoznati kako biste izbegli neprijatne situacije.

Lekcija: Budite manje brzopleti, pa ćete u svemu napredovati.

6 – Dobrota isijava iz vas

Izvrstan ste diplomata, odlično mirite sukobljene strane jer ste dovoljno strpljivi da saslušate sve argumente. Mudrost vam je prednost na poslu i u porodici, uvijek ste na raspolaganju najmilijima, a ako je sve skladno u kući, uspevate i na svim drugim poljima. Nesebičnost je vaša najvažnija karakteristika, ali i saosećajnost i toplina. Volite lepe stvari, razumete se u umetnost, što se vidi i u vašem domu.

Lekcija: Nisu baš svi spremni za vaše dobre savete.

7 – Duhovnost vam je važna

U sve se morate uveriti iz prve ruke, uz to ste vrlo analitični, a duhovna dimenzija vam je izuzetno važna. Vi ste rođeni filozof, učitelj, iscelitelj, ali da biste se u tome ostvarili, morate prvo malo da se opustite. Tek tada će se svi uveriti da ih možete naučiti mnogim mudrostima. Interesuju vas kultura i umetnost i obožavate sve što je lepo. Ipak, život vam je često pun prepreka, ali uvek ćete biti u potrazi za skrivenim istinama.

Lekcija: Opustite se, pa ćete imati i više samopouzdanja.

8 – Finansije su vam jača strana

Slava, moć i bogatstvo zapisani su vam u zvezdama. Izvrsno se uklapate u veće organizacije i društva, a najviše vremena trošite na one kojima je potrebna pomoć. Hrabri ste, a to pokazujete boreći se upravo za slabije. Duboko u sebi imate i vrlo tamnu stranu koja može da postane moćno oružje na strani zla, pa treba pripaziti da je uvek držite pod kontrolom. Ako prevlada, nikad nećete uživati u bogatstvu.

Lekcija: Okružite se spontanim i zabavnim ljudima.

9 – Pomažete u nevolji

Osetljivi ste na sve iz okoline, pokazujete veliki interes za mistično, a neki od vas imaju čak i paranormalne sposobnosti. Najsrećniji ste kad ste neopterećeni materijalnim; samo tad možete da ostvarite sve svoje potencijale. Skloni ste nesrećnim romantičnim vezama, a često grešite što partneru želite da udovoljite po svaku cenu.

Lekcija: Kad pronađete mir, sve će sesti na svoje mesto, piše “Žena“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.