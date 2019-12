Deset zanimljivih reči koje je nemoguće prevesti

Budući da na svetu postoji oko 7.000 jezika, nije čudo što se neke reči uopšte ne mogu prevesti uprkos globalizaciji i činjenici da sve više ljudi uči strane jezike.

U novoj knjizi „Više od reči — neprevodive ljubavne reči iz celog sveta“ (More Than Just A Word – Untranslatable Words Of Love From Around The World), autorka Ema Blok istražuje neke od tih reči, s tim da je većina povezana s ljubavlju.

„Indipendent“, čije pisanje prenosi portal „Ekspres“, odabrao je nekoliko najzanimljivijih primera:

Cafuné (portugalski)

Prolaženje prstima kroz ljubavnikovu kosu.

Litost (češki)

Poznati češki pisac Milan Kundera definisao je ovo kao „očaj do kojeg dolazi kad čovek odjednom uvidi u koliko je bednom stanju“.

Schnapsidee (nemački)

Plan koji je nastao u pijanom stanju ili je toliko smešan da ste sigurno bili pijani dok ste ga smišljali.

Viraha (hindu)

Shvatanje koliko volite nekoga tek pošto se razdvojite.

Jayus (indonezijski)

Toliko neduhovita „šala“ da ne možete da prestanete da se smejete neduhovitosti.

Tsundoku (japanski)

Kada kupite knjigu koju više nikad ne otvorite.

Oodal (tamilski)

Glumljenje ljutnje pred partnerom posle ljubavne svađe.

Toska (ruski)

Vladimir Nabokov je opisao ovu reč kao „osećaj velike duhovne teskobe do koje često dolazi bez nekog posebnog povoda“.

Abbiocco (italijanski)

Pospanost koju osećate nakon što ste se „pošteno“ najeli.

Odnolюb (ruski)

Osoba koja je ceo život imala samo jednu ljubav.