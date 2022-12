Detalj koji ste sigurno propustili otkriva zašto je Kevin ostao ‘Sam u kući’ (video)

Nova godina i Božić sve su nam bliže, a ljubitelji prazničnog raspoloženja već se pitaju kada je pravo vreme za početak ciklusa božićnih filmova. Jedan od omiljenih svakako je prvi deo serijala ‘Sam u kući’, a iako je reč o fikciji već godinama se ne stišava diskusija oko toga kako su roditelji uspeli da zaborave Kevina. Detalj s početka filma, koji vam je verovatno promaknuo, odgovara na to pitanje.

Svi znamo priču. Brojni članovi obitelji Mekalister putuju na praznični odmor u Francusku. Noć pre leta u oluji se oštete strujni dalekovodi, na trenutak nestane struje, isključi se alarm, a nakon ponovnog uključenja sat je resetovan.

Mama i tata Mekalister su se uspavali, a budi ih prevoznik koji treba da ih odvede do aerodroma. Svi su u žurbi, a prebrojavanje dece trebalo je da obavi najstarija među njima. Spletom okolnosti, za vreme prebrojavanja u vrsti se nađe komšija pa ga devojka slučajno ubroji kao člana obitelji. I to se čini kao krucijalna greška zbog koje je Kevin ostao sam kod kuće. No, je li zaista bilo tako?

Korisnici društvenih mreža primetili su detalj s početka filma koji otkriva pravu istinu o zaboravljanju Kevina. Naime, Kevin jede samo picu sa sirom i njemu se za večeru naručila posebna. Njegov stariji brat Baz, koji obožava da maltretira mlađu braću, namerno pojede Kevinovu picu i razljuti ga kada kaže da je može dobiti tek kada je ‘određeni neko ispovraća’. Na to se Kevin iznervira, gurne Baza, a preko avionskih karata prospe se mleko. U žurnom brisanju nereda koje su Kevin i Baz napravili, tata Mekalister zajedno s ubrusima pomoću kojih je čistio mleko u koš baci i Kevinovu avionsku kartu.

Upravo iz tog razloga porodica nije na aerodromu imala njegovu kartu pa nisu ni mogli da shvate da dečak nedostaje. I na kraju, sve i da je Kevin bio s porodicom, teško da bi se bez karte ukrcao u avion.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.