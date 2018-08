Diplomu proslavila sa – aligatorom (video, foto)

Američka studentkinja se potrudila da njene slike sa proslave diplomiranja budu upamćene – pa se u togi i diplomskom kapom na glavi slikala sa aligatorom od četiri metra.

Fannett, Texas is basically just North America's version of Australia (Wildlife Intern, Makenzie Noland @ Gator Country) pic.twitter.com/mYl6LJdgyH — Tayler Texas (@Tayler_Texas) August 5, 2018

Makenzi Noland je na Teksaškom Univerzitetu A&M diplomirala na proučavanju rezervata i ribnjaka.

Uz studije volontira u prihvatnom Centru za životinje Bomon, u kome obitava oko 450 aligatora, krokodila i raznih gmizavaca.

Makenzie Noland celebrated her upcoming college graduation by posing in her cap and stole with her good friend "Big Tex" — a nearly 14-foot-long alligator that lives in a wildlife sanctuary in Beaumont, Texas. https://t.co/AFyNnXvmib pic.twitter.com/a9Y0E5MXIA — Fox News (@FoxNews) August 8, 2018

Glavna atrakcija Centra je Veliki Teks – džinovski aligator usvojen 2016, nakon što je narastao toliko da je predstavljao pretnju za ribarske čamce.

The gator…and the graduate! Makenzie Noland poses with 'Big Tex' for her Senior Photos, and we are obsessed with their story! https://t.co/GFlzMjIzHJ@dianermacedo has the story from Times Square. pic.twitter.com/MJxEi4iwCi — Good Morning America (@GMA) August 7, 2018

Mekenzi i Teks su od maja, otkad ona radi u Centru, razvili poseban odnos.

Ona kaže da se Teks odaziva kad ga zove po imenu i odgovara na njene gestove kad uđe u baru da ga nahrani.

This photo captures the joy of graduation and passion of right career choice.

Makenzie Noland, 21, has earned a degree in wildlife and fisheries sciences at Texas A&M University @TAMU

She posed with an alligator in graduation snaps…. pic.twitter.com/bqMoyF6J23 — Simon Gicharu (@DrGicharu) August 7, 2018

„Svaki dan smo zajedno u vodi – on mi je jedan od najboljih prijatelja u Centru“, kaže Mekenzi, odgovarajući na pitanje novinara BBC da li se boji.

Ova mlada žena je odrasla u Belvjuu u saveznoj državi Nebraska, gde aligatori nisu baš česta pojava.

„Otkad sam bila mala volela sam da mazim zmije i druge životinje i radim na podizanju svesti javnosti o divljim životinjama“, kaže ona

Namera joj je bila da fotografijama ilustruje svoj posao u Oblasnom centru za aligatore.

„Mi u stvari ne želimo da vratimo ove životinje, nego hoćemo da žive u kanalima, rukavcima i močvarama“, kaže ona.

Mekenzi kaže da su je prijatno iznenadile reakcije na fotografije koje je postavila na društvenoj mreži Instagrama.

„Samo sam htela da postavim par simpatičnih sličica“, kaže ona, „Nisam očekivala stotine lakova i šerova“.

Nada se da će i ubuduće raditi sa životinjama.

„Volim da budem okružena životinjama i da obrazujem javnost“, kaže.

(BBC News na srpskom)