Dirljivo: Orangutan pružio ruku kako bi pomogao čoveku u reci (foto)

Orangutan, koji živi u zaštićenim šumama na području Bornea na jugoistoku Azije, viđen je kako se naginje na obali reke, pruža ruku i pokušava da pomogne čoveku koji je u blatnjavoj reci tražio zmije.

Ove jedinstvene slike snimio je amaterski fotograf Anil Prabhakar iz Indonezije, koji je bio na safariju s prijateljima gde je i ugledao ovaj dirljivi prizor. Tada je nastala neverovatna i istovremeno dirljiva slika divlje životinje i čoveka.

