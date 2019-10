Događa se: Uhapšena mačka – krijumčar droge

Čuvari u kaznenoj koloniji u ruskoj republici Tatarstan uhvatili su mačku za koju sumnjaju da je korišćena kako bi krijumčarila drogu u ogrlici.

Nakon potere koja je snimljena kamerom, mačka je uhvaćena i otkriveno je da se u njenoj ogrlici nalazi smeđa supstanca za koju se sumnja da je hašiš, preneo je list Izvestija.

Latest news on Russian cats in prison: puss in Tatarstan apprehended for smuggling drugs into jail. (Earlier this month another drug case fell apart after the cat disappeared) 😼😼 https://t.co/Cx8o8OaCpM

— Amie Ferris-Rotman (@Amie_FR) October 24, 2019