Doveo sestri na svadbu lamu – u svečanom odelu, nije se oduševila (foto)

Pre pet godina Mendl Vajnstok vozio se sa sestrom Rivom iz Ohija u Indianu. Tokom vožnje Riva je navodno pričala o svom venčanju, kao da treba da bude sutradan, iako nije bilo ni u planu, a nije imala ni dečka, piše Fox News.

Brat joj je tada rekao da ako ga natera da dođe na to venčanje da će doći s lamom u pratnji. Ona se tada ljutila zbog te ideje, a kroz razgovor je na kraju ipak u šali pristala.

Riva se verila 2019. godine, a na dan venčanja ove godine njen brat došao je onako kako su sklopili dogovor, makar u šali pre pet godina.

5 years ago: Brother promises to bring a llama to his sister's wedding

This past weekend: Promise fulfilled @DTClevelandBW

(u/DJ117Xx/reddit) pic.twitter.com/DY0Hb6ToQg

— DoubleTree by Hilton (@DoubleTree) March 2, 2020