Epohalno otkriće u Egiptu: Pronađen „zlatni grad“ star 3.000 godina (foto)

Arheolozi su pozdravili otkriće za koje se veruje da je najveći drevni grad ikada pronađen u Egiptu, koji je hiljadama godina bio zakopan pod peskom.

Archaeologists in Egypt discovered a "lost golden city" they say is the largest ancient city ever found there.

The city is over 3,000 years old. Experts say they have found amulets and neighborhoods "untouched for thousands of years."

