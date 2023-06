Fotografija koja godinama intrigira internet: Pronađite svih 6 vojnika i vi ste genije!

Elitna jedinica britanskih kraljevskih snajperista Household Cavalry na svom je „Tviter“ profilu objavila je fotografiju šest kamufliranih vojnika. Proverite koliko su ovi specijalci pripremljeni i kakvo je vaše zapažanje.

Ovaj odred snajperista jedan je od najelitnijih na svetu, a vešto skrivanje od neprijatelja deo je njihovih mnogobrojnih priprema. Javno su u pokazali koliko su dobri.

Here’s a Christmas Day teaser for you.

This picture was taken back in July on Salisbury plain and will test your powers of observation.

Can you spot 6 of our camouflaged soldiers in the Wood?

All will be revealed on Boxing Day

Happy Christmas and happy hunting!

🌲⛄️🌲⛄️🌲 pic.twitter.com/GS6XYG5X17

— Household Cavalry (@HCav1660) December 25, 2017