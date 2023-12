Fotografija koja je izludela korisnike interneta: Vidite li ruku koja „lebdi u vazduhu“?

Četiri flašice pića, tu nema dileme, ali koliko je ruku?

Ova optička iluzija izludela je korisnike interneta jer skoro svi na prvi pogled vide tri šake, ali četiri flašice pa izgleda kao da jedna lebdi u vazduhu.

My brain refuses to believe there are 4 people in this photo pic.twitter.com/GOwglY3vyw

— Jen Gentleman 🌺 (@JenMsft) February 14, 2021