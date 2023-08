Fotografija koja je zaludela društvene mreže: Koje boje je ovaj lak?

Društvene mreže, s vremena na vreme, nađu neki neobjašnjivi fenomen, pa tako i ovog puta zbog jednostavne fotografije manikira. Korisnici društvenih mreža ostali su zbunjeni nakon što je devojka objavila fotografiju noktiju koje želi u popularnoj Fejsbuk grupi, pitajući koje boje laka za nokte svi misle da je, prenosi Metro.

Ovo je ostavilo hiljade ljudi u žestokoj debati, boreći se da odluče da li je nijansa noktiju bela ili plava. Debata je izazvala poređenja sa zloglasnom belo-zlatnom ili crno-plavom haljinom koja je izazvala žestoku debatu na internetu pre par godina.

Usred konfuzije, neki korisnici su odlučili da probude u sebi Šerloka Holmsa i uđu u trag izvoru fotografije, za koju se ispostavilo da je iz ruskog salona za nokte. Najzad, većina je potvrdila da je boja „veoma svetlo plava”.

U viralnoj objavi žena je napisala da je zbunjena jer je videla samo beli lak za nokte, ali je pogledala komentare i drugi su rekli da je plava boja. Pitanje je rezultiralo beskrajnim odgovorima, a većina se složila da je lak za nokte beo.

„Meni to izgleda kao beli lak koji je napravljen od plave ili sive osnovne boje“, rekao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Pojačajte osvetljenost do kraja, belo je!“ Međutim, drugi su tvrdili da je to svetloplava nijansa i pokazalo se da su u pravu kada je neko pronašao fotografiju istog manikira iz drugog ugla. Na kraju se otkrilo i ime zbunjujućeg laka za nokte – svetloplavi Luxio u nijansi Breathless.

