Fotografija koja je internet ostavila u neverici: Svi stanovnici ovog sela žive u jednoj ulici!

Fotografija sela iz Poljske poslednjih dana privlači pažnju na društvenim mrežama, a radi se o mestu Suloszovi u kojem svi stanovnici žive u jednoj ulici.

Živopisnomesto na 45 minuta od Krakova – selo Suloszova zahvaljujući neobičnom rasporedu kuća lokalnog stanovništva privlači pažnju na društvenim mrežama, a fotografije iz ptičije perspektive u poslednje vreme su posebno popularne.

Suloszova je zapravo jedna od najdužih ulica u Poljskoj i proteže se na približno 9 kilometara površine. Grupe kuća i zgrada protežu se duž puta, a dok „na zemlji“ to ne deluje nraočito impresivno – iz vazduha predstavlja slikovitu panoramu.

6000 people live in soluszowa, poland

on one single street pic.twitter.com/XfaslyeAds

— ian bremmer (@ianbremmer) April 2, 2023