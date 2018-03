General JNA otkrio najveću vojnu tajnu SFRJ: Titovi piloti jurili NLO

Poslednji komandant Ratnog vojnog vazduhoplovstva SFRJ, general Zvonko Jurjević (84) otkrio je da je pre 43 godine na nebu iznad Podgorice vodio prvu akciju presretanja neidentifikovanog letećeg objekta, prenose mediji u regionu.

Svemirska brzina

Tada mladi potpukovnik i komandant 172. eskadrile JNA, Jurjević je u februaru 1975. dobio naređenje da s pilotima na Galebovima priđe i identifikuje NLO koji je prethodno viđan iznad Podgorice, Jadrana i Dubrovnika, a dolazio je iz pravca Italije. Vojni pilot se hrabro podigao uvis s aerodroma Golubovci.

– Video sam neobična svetla. Nije to bio nikakav avion, ni avion, ni meteobalon. Bila je to totalno neobična letelica s nekim nama nepoznatim aerodinamičkim osobinama. Neobično se kretao, od toga da je maltene lebdio u vazduhu do nekih nezamislivih svemirskih brzina koje je odednom postizao. Avioni ni danas ne lete tim brzinama, bio je to kao meteor – priseća se Jurjević.

Iako nerado govori o celom incidentu, ovaj višestruko odlikovani pilot kaže da tu letelicu nikako nije mogao stići te, iako se videlo da nije bila agresivna, nije mu dala da mu priđe na bliže od 10 kilometara.

Sve zataškano

– Nisam posle viđao takve objekte. Ma, nije to nikakva tajna, više od 25 pilota na teritoriji bivše SFRJ prijavljivalo je da je videlo neidentifikovane letelice. Tada sam zatražio da se to istraži i raspravi, da se formira naučni tim i sve ispita. Međutim, nikoga nije bilo briga tada i sve je zataškano – kaže Jurjević.

Te 1975. godine, nakon Jurjevića, uvis su se dizali i drugi vojni piloti pokušavajući identifikovati ili prići neobičnoj letelici. Pilotima je čak u jednom trenutku izdato naređenje da gađaju nepoznatu letelicu, ali rakete nisu reagovale.

Tito znao za sve

U operaciji presretanja i identifikovanja NLO učestvovalo je ukupno 13 aviona i 26 vojnih pilota, a o svemu je bio obavešten i tadašnji predsednik SFRJ Josip Broz Tito. O učestalim i neobjašnjivim događajima na nebu iz Beograda nikad nije stigao zvaničan odgovor iako je tada u Komandi RV oformljeno odeljenje za pojave NLO s pukovnikom Veljkom Majstorovićem na čelu. Komisija nikada nije donela nijedan zaključak i ubrzo je rasformirana, prenose mediji.